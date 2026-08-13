تسبّب طفل صغير في إلغاء رحلة جوية تابعة لشركة بورتر إيرلاينز الكندية، بعدما رفض الجلوس في مقعده وربط حزام الأمان قبل الإقلاع، رغم محاولات والده وطاقم الطائرة تهدئته، ما دفع قائد الرحلة إلى العودة إلى بوابة المغادرة وإنزال الركاب.

ووقعت الحادثة مساء الخميس 6 أغسطس 2026، على متن الرحلة رقم PD444، التي كانت تستعد للمغادرة من مطار فيكتوريا الدولي في مدينة فيكتوريا بمقاطعة بريتيش كولومبيا، متجهة إلى مطار تورونتو بيرسون الدولي.

وبحسب تقارير إعلامية كندية، فقد كانت الطائرة قد غادرت مبنى الركاب وتوجهت نحو المدرج استعداداً للإقلاع، قبل أن يقف الطفل على مقعده ويرفض ربط حزام الأمان.

وحاول والده وطاقم الطائرة إقناعه بالجلوس وربط الحزام، لكن المحاولات لم تنجح، ما جعل الإقلاع في ظل هذه الظروف مخالفاً لمتطلبات السلامة.

وقال أحد الركاب، أرييه كوزوتش، لشبكة «سي بي سي نيوز»، إن الطفل كان يختبئ باستمرار أسفل مقعده، مضيفاً أنه عندما كان يتم وضع حزام الأمان عليه، كان ينزلق من تحته ويخرج من مكانه.

وقالت راكبة أخرى، هيلاري هيرتزبرغ، إن التعامل مع الموقف استغرق وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أن الطفل غادر الطائرة في نهاية المطاف عند نحو الساعة 11:30 مساءً، بعدما ظل الركاب على متنها لفترة قاربت الساعة.

وبعد فشل محاولات حل المشكلة، قرر طاقم الطائرة العودة إلى مبنى الركاب وإنزال الطفل ووالده.

لكن التأخير الذي حدث جعل استكمال الرحلة أمراً غير عملي، إذ كان يتعين إعادة ربط الطائرة بجسر الركاب، وإنزال الطفل ووالده، واستعادة أمتعتهما واستكمال الإجراءات اللازمة، بينما كان مدرج المطار يقترب من موعد إغلاقه المحدد عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

وبناءً على ذلك، تقرر إلغاء الرحلة بالكامل، واضطر بقية الركاب إلى مغادرة الطائرة وقضاء الليل في بريتيش كولومبيا، قبل إعادة حجز رحلات بديلة لهم في اليوم التالي.

وقال براد سيسيرو، المتحدث باسم شركة بورتر إيرلاينز، إن الطائرة كانت قد غادرت مبنى الركاب وتوجهت إلى المدرج عندما وقف الطفل على مقعده ورفض ربط حزام الأمان.

وأضاف أن محاولات الوالد وطاقم الطائرة للتعامل مع الموقف لم تنجح، مؤكداً أن الطائرة لم يكن من الممكن أن تقلع في ظل ظروف اعتُبرت غير آمنة.

وقدمت الشركة اعتذارها للركاب عن الإزعاج الذي تسبب فيه إلغاء الرحلة، مؤكدة أنها أعادت حجزهم على رحلة أخرى في اليوم التالي.

ورغم أن الواقعة بدت غير اعتيادية، فإن قرار عدم الإقلاع في ظل عدم التزام أحد الركاب، حتى لو كان طفلاً، بإجراءات السلامة يعكس أولوية قواعد السلامة الجوية على موعد الرحلة، مهما كانت العواقب التشغيلية.