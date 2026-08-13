يمثّل التعرض لضوء النهار خلال ساعات الصباح، إحدى العادات اليومية المرتبطة بتنظيم الساعة البيولوجية للجسم، التي تتحكم في دورة النوم والاستيقاظ وتؤثر في مستويات النشاط والتركيز على مدار اليوم.

ويتعامل الدماغ مع الضوء الطبيعي، باعتباره إشارة رئيسية لتحديد توقيت اليقظة والراحة، إذ يساعد التعرض له صباحاً على ضبط الإيقاع اليومي للجسم، وتعزيز النشاط خلال النهار، وتهيئة الجسم تدريجياً للاستعداد للنوم عند حلول المساء.

وتزداد أهمية هذه العادة لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة داخل المنازل والمكاتب، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الإضاءة الصناعية وقلة الأنشطة الخارجية خلال ساعات النهار.

ويرتبط انتظام الساعة البيولوجية بمواعيد أكثر استقراراً للنوم والاستيقاظ، إلى جانب دعم التركيز والأداء اليومي والشعور بالنشاط.

ويمكن إدخال ضوء الصباح إلى الروتين اليومي عبر المشي في الهواء الطلق لفترة قصيرة، أو قضاء بعض الوقت في مكان تصله الإضاءة الطبيعية، مع المحافظة على مواعيد نوم منتظمة ونمط حياة متوازن.