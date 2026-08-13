أعلن «يوتيوب» تشديد متطلبات الانضمام إلى برنامج الشركاء للحصول على عائدات الإعلانات واشتراكات Premium، في تحديث جديد يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من فبراير 2027، ويرفع سقف الوصول إلى الربح أمام صناع المحتوى الجدد.

وبموجب القواعد الجديدة، يحتاج منشئو المحتوى الجدد إلى 1,000 مشترك، إلى جانب تحقيق 8 آلاف ساعة مشاهدة مؤهلة خلال آخر 365 يوماً، بدلاً من 4 آلاف ساعة حالياً، أو الوصول إلى 20 مليون مشاهدة مؤهلة لمقاطع «Shorts» خلال 90 يوماً، مقارنة بـ10 ملايين مشاهدة وفق المتطلبات الحالية.

وأكدت المنصة، أن صناع المحتوى المنضمين بالفعل إلى برنامج الشركاء لن تتأثر عضويتهم بالتغييرات الجديدة، فيما تبقى شروط الوصول إلى ميزات تمويل الجمهور وYouTube Shopping دون تغيير، إذ يمكن الاستفادة منها عند بلوغ 500 مشترك وتحقيق 3 آلاف ساعة مشاهدة مؤهلة خلال عام، أو 3 ملايين مشاهدة لمقاطع «Shorts» خلال 90 يوماً.

وتضع الخطوة صناع المحتوى الجدد أمام معايير أعلى للوصول إلى عائدات الإعلانات، مع مضاعفة متطلبات المشاهدة للفيديوهات الطويلة والقصيرة، في وقت يواصل «يوتيوب» تطوير منظومة تحقيق الدخل وتعزيز اقتصاد صناعة المحتوى الرقمي.