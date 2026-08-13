دخلت كرة القدم السعودية موسماً جديداً من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، في مرحلة تواصل خلالها المسابقة مسار تطورها الفني والتنظيمي والاستثماري، مدفوعة بما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام.



وتنطلق اليوم (الخميس) منافسات موسم 2026-2027 بمشاركة 18 فريقاً، يخوض كل منها 34 مباراة بإجمالي 306 مباريات، وسط سباق يتقدم فيه النصر حامل اللقب، والهلال الساعي لاستعادة البطولة، والأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، والقادسية صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي، والاتحاد الطامح إلى العودة للمنافسة.



يأتي انطلاق الموسم الجديد في وقت شهدت رابطة الدوري السعودي نمواً ملحوظاً في إيراداتها؛ إذ أوضح رئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عمر مغربل أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 115% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبيناً أن 82% من هذه الإيرادات توزّع على الأندية، بما يعكس اتساع القاعدة الاستثمارية للمسابقة وتنامي مواردها.



وفي الإطار ذاته، يستهدف الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع القيمة الفنية والتنظيمية والاستثمارية للدوري، وصولاً به إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، في ظل التطور الذي تشهده كرة القدم السعودية على مختلف المستويات.



تكتسب النسخة الجديدة أهميتها من تقارب مستويات فرق المقدمة في الموسم الماضي؛ إذ لم يفصل بين النصر المتصدر بـ86 نقطة والقادسية الرابع سوى 9 نقاط، فيما حُسم اللقب في الجولة الأخيرة، لتعود المنافسة هذا الموسم بمتغيرات فنية وأهداف مختلفة، من الدفاع عن اللقب واستعادته إلى المنافسة على المراكز القارية وتثبيت الحضور بين أندية النخبة.



يدخل النصر الموسم الجديد بصفته حامل اللقب، بعدما حقق الموسم الماضي 28 انتصاراً من أصل 34 مباراة، وسجل 91 هدفاً واستقبل 28، وأنهى المسابقة برصيد 86 نقطة، وفق بيانات الاتحاد السعودي لكرة القدم.



يبدأ النصر حملة الدفاع عن لقبه بقيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس، فيما يبحث الفريق عن تعزيز سجله في البطولة بعدما تُوّج بالدوري 11 مرة، منها 10 ألقاب ضمن السجل التاريخي لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، قبل إضافة لقب الموسم الماضي.



يأتي الهلال في مقدمة المطاردين، بعدما أنهى الموسم الماضي وصيفاً بـ84 نقطة ودون خسارة، محققاً 25 انتصاراً و9 تعادلات، وسجل 88 هدفاً، بفارق نقطتين فقط عن النصر، فيما يبدأ الموسم بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي، ساعياً إلى استعادة البطولة وإضافة اللقب الـ22 إلى سجله، وهو صاحب الرقم القياسي التاريخي بـ21 لقباً.



أما الأهلي، فيدخل الموسم الجديد بصفته ثالث ترتيب الموسم الماضي برصيد 81 نقطة، إلى جانب تتويجه بدوري أبطال آسيا للنخبة، في موسم جمع فيه الفريق بين المنافسة المحلية والنجاح القاري، ويملك 9 ألقاب في الدوري السعودي، ويبحث عن اللقب العاشر، لكنه يبدأ الموسم بجهاز فني جديد بعد رحيل الألماني ماتياس يايسله وتولي الهولندي مارينو بوسيتش المهمة.



يبرز القادسية أحد أهم المتغيرات في سباق الموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضي رابعاً برصيد 77 نقطة، محققاً 23 انتصاراً، وسجل 83 هدفاً، ولم يفصله عن النصر سوى 9 نقاط، في أفضل مواسمه على مستوى دوري المحترفين، ويدخل الموسم ضمن المستوى الأول في تصنيف رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى جانب النصر والهلال والأهلي والاتحاد، في ظل مشروع رياضي واستثماري طموح عزز حضوره بين أندية المقدمة.



ويبحث الاتحاد، صاحب المركز الخامس في الموسم الماضي بـ55 نقطة، عن العودة إلى المنافسة، بعدما حقق 16 انتصاراً وسجل 58 هدفاً، ويحمل الفريق ثاني أكبر رصيد تاريخي من ألقاب الدوري بـ14 لقباً، خلف الهلال، وفق مشروع التوثيق الرسمي.



تتوزّع بقية أندية المسابقة بين فرق تملك خبرة المنافسة على المراكز المتقدمة وأخرى تسعى إلى تثبيت حضورها؛ إذ أنهى التعاون الموسم الماضي سادساً بـ53 نقطة، والاتفاق سابعاً بـ50 نقطة، ونيوم ثامناً بـ45 نقطة، والحزم تاسعاً بـ42 نقطة، والفيحاء عاشراً بـ38 نقطة، فيما جاء الفتح في المركز الحادي عشر بـ37 نقطة، والخليج الثاني عشر بـ37 نقطة، والشباب الثالث عشر بـ35 نقطة، والخلود الرابع عشر بـ33 نقطة، والرياض الخامس عشر بـ30 نقطة.



يحمل الاتفاق في سجله لقبين للدوري، والفتح لقباً واحداً حققه موسم 2012-2013، فيما يبرز الشباب بسجله التاريخي البالغ 6 ألقاب، ليأتي خامساً في قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة، ويستهدف الفريق استعادة موقعه بين أندية المقدمة، بينما تبحث بقية أندية الوسط عن تحسين مراكزها وترسيخ حضورها في المسابقة.



تشهد النسخة الجديدة عودة ثلاثة أندية إلى دوري الكبار، يتقدمها أبها بطل دوري الدرجة الأولى، إلى جانب الفيصلي والدرعية، بعد أن أنهت الأندية الثلاثة الموسم الماضي في المراكز الأولى للمسابقة.



تُوّج أبها بلقب دوري الدرجة الأولى برصيد 77 نقطة، محققاً 24 انتصاراً و5 تعادلات و5 خسائر، وسجل 64 هدفاً واستقبل 35، ليعود إلى دوري روشن بصفته بطلاً للمسابقة، ويبدأ مشواره أمام الحزم.



جاء الفيصلي ثانياً بـ73 نقطة، محققاً 21 انتصاراً و10 تعادلات وثلاث خسائر، وسجل 76 هدفاً واستقبل 32، ويملك الفريق خبرة سابقة في دوري المحترفين، ويستهل عودته بمواجهة الهلال.



أما الدرعية، فيسجل ظهوره الأول في دوري المحترفين بعدما حل ثالثاً في دوري الدرجة الأولى بـ72 نقطة، محققاً 22 انتصاراً و6 تعادلات و6 خسائر، ويقوده المدرب البرتغالي برونو لاج، فيما ستكون مباراته الافتتاحية أمام الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، في اختبار مبكر للفريق الصاعد.



على المستوى التاريخي، يتصدر الهلال قائمة أبطال الدوري السعودي بـ21 لقباً، يليه الاتحاد بـ14 لقباً، ثم النصر الذي رفع رصيده إلى 11 لقباً بعد تتويجه ببطولة الموسم الماضي، فيما يملك الأهلي 9 ألقاب، والشباب 6، والاتفاق لقبين، والوحدة والفتح لقباً واحداً لكل منهما، وفق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مع إضافة لقب النصر الذي تحقق بعد اعتماد السجل التاريخي للمشروع.



تُفتتح الجولة الأولى اليوم بثلاث مباريات، تجمع أبها والحزم، والشباب والقادسية، والدرعية والأهلي، وتتواصل الجمعة بمواجهات نيوم والفيحاء، والهلال والفيصلي، والاتفاق والرياض، قبل أن تختتم السبت بمواجهات التعاون والخليج، والنصر والفتح، والاتحاد والخلود.