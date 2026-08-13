تبدو نقشة الزيبرا واحدة من أبرز طبعات الحيوانات التي تفرض حضورها على الموضة في 2026، بعدما بدأت تنافس نقشة الليوبارد التي هيمنت على المواسم الماضية. وتمتاز بخطوطها السوداء والبيضاء الجريئة، ما يجعلها أكثر عصرية وأسهل في التنسيق مع الإطلالات المحايدة. وتشير توقعات اتجاهات الموضة إلى نمو حضورها خلال موسم ربيع وصيف 2026، فيما واصلت الظهور ضمن صيحات خريف العام.

ولم تعد الزيبرا مقتصرة على الفساتين أو التنانير، بل ظهرت على الحقائب والأحذية والقمصان والبناطيل والإكسسوارات، ما يمنح المرأة خيارات متعددة لتجربة الاتجاه بدرجات مختلفة من الجرأة. كما برزت في إطلالات الشارع وعروض عدد من دور الأزياء، لتتحول من طبعة لافتة إلى خيار يمكن دمجه بسهولة مع القطع اليومية.

وتكمن سهولة تنسيقها في ألوانها الأساسية؛ إذ يمكن ارتداؤها مع الأسود والأبيض لإطلالة أنيقة وهادئة، أو كسر حدتها بإضافة لون قوي مثل الأحمر أو الأخضر. أما لمن تفضل تجربة الصيحة بشكل بسيط، فتُعد حقيبة أو حذاء بطبعة الزيبرا خيارًا مناسبًا لإضافة لمسة عصرية دون أن تسيطر النقشة على الإطلالة بالكامل.