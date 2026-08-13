أكدت السفيرة اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية جميلة علي رجاء أهمية استمرار التنسيق اليمني السعودي الأمريكي في القضايا المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة، إلى جانب مواصلة العمل لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الحوثية المستمرة. وحذرت من إشراك جماعة الحوثيين في أي تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران، قائلة إن الجماعة تسعى إلى استغلال هجماتها على الملاحة الدولية للتهرب من استحقاقاتها الداخلية تجاه الشعب اليمني. وقالت رجاء، في حديث لوسائل الإعلام، إنها شاركت إلى جانب السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في لقاء مع عضو مجلس النواب الأمريكي داريل عيسى، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة والتصعيد الحوثي. ولفتت إلى أن اللقاء تناول التهديدات التي تمثلها أنشطة الحوثيين لأمن اليمن والمنطقة وحرية الملاحة الدولية، خصوصاً في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إلى جانب أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية خطوط الملاحة والتجارة، موضحة أنه تم التأكيد على ضرورة دعم الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة، والتصدي للانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتهم، فضلاً عن استخدام الجماعة منصات التواصل الاجتماعي في الدعاية والتحريض والتجنيد. وأشارت السفيرة اليمنية لدى واشنطن إلى أن الحوثيين ينظرون إلى تحسن أداء الحكومة اليمنية وتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة اليمنية باعتبارهما تهديداً لهم.