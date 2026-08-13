اندلع حريق أعقبه انفجار بعد ظهر اليوم (الخميس)، في منشأة سيميل ديفيزا سابقاً، والمملوكة حالياً لشركة «كيه إن دي إس آمّو إيطالي» في مدينة كوليفيرو التابعة لمدينة روما الكبرى.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحادثة لم تُسجل أي إصابات أو أشخاص متضررين، موضحة أن الحريق والانفجار اللاحق وقعا في منطقة واحدة من المنشأة المتخصصة في إنتاج وتخزين المتفجرات والذخائر.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن مصادر في فرق الإنقاذ، أن الحريق والانفجار وقعا في منطقة واحدة من المنشأة المتخصصة في إنتاج وتخزين المتفجرات والذخائر، مؤكدة في المعلومات الأولية عدم وجود مصابين أو أشخاص متضررين جراء الحادثة.



وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن الانفجار سبقه اندلاع حريق وحالة من الاستنفار في منطقة كواترو كيلومترو، على الطريق الذي يربط بين كوليفيرو وأرتينا. وأفادت أن الانفجار كان عنيفاً وقوياً سُمع في كوليفيرو والمناطق المحيطة بها، فيما تصاعدت سحابة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة، ما دفع السكان إلى إطلاق بلاغات إلى أجهزة الطوارئ.



وأوضحت أن السكان كانوا يعتقدون أنه تدريب عسكري خصوصاً أن الانفجار أدى إلى اهتزاز نوافذ المنازل، وكان أشبه بطلقة مدفع. وتنتج الشركة ذخائر متوسطة وكبيرة العيار للاستخدامات الدفاعية البرية والبحرية، إضافة إلى مواد دافعة صلبة للمركبات الفضائية، وبحسب المعلومات الأولية، وقعت الحادثة في قسم «ضغط المساحيق».