قفزة في قلب الكسوف.. متزلج إسباني يصنع لقطة تاريخية

في مشهد فريد جمع بين الرياضة والظواهر الفلكية، خطف المتزلج الإسباني الأولمبي داني ليون الأنظار بعد نجاحه في تنفيذ قفزة جوية مذهلة تزامنت مع لحظة الكسوف الكلي للشمس فوق إسبانيا، ليظهر جسده كظل داكن أمام قرص الشمس المحجوب، في لقطة وصفها بأنها «قفزة العمر».

ونشر ليون، البالغ 32 عامًا، الفيديو عبر حسابه في إنستغرام، مؤكدًا أن اللقطة تطلّبت تنسيقًا دقيقًا بين فريق التصوير والرياضيين للوصول إلى اللحظة المثالية التي يصطف فيها القمر أمام الشمس. وكتب: «قفزة العمر… وضع الكسوف! نصنع التاريخ اليوم».

ويُظهر الفيديو ليون وهو ينطلق من منحدر تزلج، قبل أن يؤدي حركة جوية عالية في اللحظة التي اكتمل فيها الكسوف، لتبدو هيئته وكأنها جزء من المشهد الفلكي النادر. وقد وجّه شكره لفريق العمل الذي ساعده على تنفيذ الفكرة، مؤكدًا أن التوقيت كان «تحديًا استثنائيًا».

انتشار واسع وردود فعل عالمية



حصد الفيديو تفاعلًا ضخمًا عبر مواقع التواصل، محققًا نحو سبعة ملايين مشاهدة خلال ساعات، وسط إشادات بالطريقة التي دمجت بين مهارات التزلج والمشهد الفلكي النادر. صحيفة (آس) الإسبانية وصفت اللقطة بأنها «أكثر صور كسوف 12 أغسطس انتشارًا»، مشيرة إلى أن مزامنة القفزة مع الكسوف الكامل تُعد إنجازًا يصعب تكراره.

وتنوّعت تعليقات المتابعين بين الإعجاب والدهشة، إذ وصف أحدهم المشهد بأنه «أروع شيء رأيته في حياتي»، فيما قال آخر: «لقطة لا تُصدق… وكأنها من فيلم خيال علمي».

من هو داني ليون؟



شارك ليون في أولمبياد طوكيو 2020 ثم أولمبياد باريس 2024، ويُعد أحد أبرز المتزلجين الإسبان. بدأت رحلته مع التزلج في سن التاسعة بعد أن شاهد حديقة تزلج قيد الإنشاء قرب منزله، قبل أن يقنع والديه بشراء لوح تزلج له.

وشهد عام 2013 نقطة تحول في مسيرته عندما شارك في منافسات (إكس غيمز) في برشلونة، ليبدأ بعدها سلسلة من الانتصارات الأوروبية، ويُعرف بأسلوب يجمع بين الصعوبة والسلاسة في الأداء. ويدير اليوم مدرسة خاصة لتعليم التزلج على الألواح.

كسوف تاريخي فوق إسبانيا



تزامنت قفزة ليون مع الكسوف الكلي للشمس الذي شهدته إسبانيا في 12 أغسطس 2026، وهو أول كسوف كلي يُرى من شبه الجزيرة الإيبيرية منذ أكثر من 100 عام. ووفق هيئة المساحة الجغرافية الوطنية، مرّ مسار الكسوف عبر مدن عدة بينها لاكورونيا، أوفييدو، ليون، بلباو، سرقسطة وفالنسيا، وبلغ ذروته قرب غروب الشمس.

وتُعد هذه الظاهرة من أندر الأحداث الفلكية، إذ يحجب القمر قرص الشمس بالكامل، ما يسمح برؤية الهالة الشمسية في مشهد لا يتكرر إلا في ظروف دقيقة للغاية.