أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها (12) شهرًا، والعمالة التي لم يُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت (6) أشهر من تاريخ الانضمام للمنشأة، حتى نهاية العام الجاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحفظِ حقوق أطرافِ العلاقة التعاقدية، وتمكين المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظامية خلال المهلة المحددة.

ويأتي تمديدُ المهلة امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفع مستويات الامتثال في سوقِ العمل بالمملكة، ومنح المنشآت والعاملين فرصةً إضافية لتصحيح أوضاعهم.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدةً أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة سيترتّب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المُقرّرة.