حقق المنتخب السعودي للمواصفات ثلاث جوائز دولية في الدورة الحادية والعشرين من الأولمبياد الدولي للمواصفات (The 21st International Standards Olympiad)، التي تستضيفها جمهورية كوريا خلال الفترة من 12 حتى 14 أغسطس الجاري، بمشاركة 105 طلاب وطالبات يمثلون 11 دولة، في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد المملكة في المنافسات الدولية.

وحصدت المملكة الميدالية البلاتينية، وهي أعلى جوائز الأولمبياد وتُمنح لفريق واحد فقط في المنافسة، إلى جانب ميدالية فضية وأخرى برونزية، بعد تأهيل الطلبة من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وحقق فريق الطالبات من المرحلة المتوسطة الميدالية البلاتينية، وضم زهراء بنت رياض أبو كبوس من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ويمان بنت أيمن الزهر من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وهيا بنت عادل آل سليمان من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.

كما حقق فريق الطلاب من المرحلة المتوسطة الميدالية الفضية، وضم حسن بن إبراهيم حسوبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وعبدالإله بن سهيل باجمال من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وريان بن محمد اللقماني من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.

ونال فريق الطالبات من المرحلة المتوسطة الميدالية البرونزية، وضم لينة بنت أشرف الفقيه من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ووجد بنت إيهاب حسوبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وميان بنت زهير خان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وتُعد الميدالية البلاتينية الأولى للمملكة في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، وتمثل أعلى جائزة في المسابقة، إذ تُمنح لفريق واحد فقط من بين جميع الفرق المشاركة، وتحمل جائزة رئيس وزراء جمهورية كوريا.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للنتائج التي حققتها المملكة في النسخة الماضية من الأولمبياد، التي حصد خلالها الطلبة السعوديون ثلاث ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين.

وبهذه النتائج، ارتفع رصيد المملكة في الأولمبياد الدولي للمواصفات، منذ بدء مشاركتها عام 2024، إلى ثماني جوائز دولية، بواقع ميدالية بلاتينية، وميدالية ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، وجائزة شرف.

ويهدف الأولمبياد الدولي للمواصفات إلى تعزيز وعي الطلبة بأهمية المواصفات القياسية ودورها في الحياة اليومية والاقتصاد والصناعة، وتنمية مهارات العمل الجماعي والتفكير والتحليل، وتطبيق مفاهيم المواصفات والجودة في مواجهة التحديات المختلفة.