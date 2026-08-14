ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خطبة الجمعة في الجامع الوطني الكبير بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وأمَّ جموعًا غفيرة من المصلّين تتقدّمهم القيادات الدينية الإسلامية النيجيرية.

وتناولت الخطبة معالمَ من «هداية القرآن الكريم للتي هي أقوم»، وجملةً من المسائل والوصايا الشرعية المهمّة للمؤمن في دينه ودنياه؛ ومن ذلك الشكر لأنعُم الله، وتعاهُدُ آداب الإسلام التي يميِّزها الثبات وعدم ازدواج المعايير في تطبيقها، وأن يحذر المسلم أن يكون مسيئاً بسلوكه إلى نفسه ودينه.

وأشاد فضيلته في خطبته بالنموذج النيجيري المتميز في قيَمه الدينية والوطنية.