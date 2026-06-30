أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم (الثلاثاء) ضبط قارب يحمل شحنة معدات تصنيع الطائرات المسيرة في باب المندب، مؤكدة أن القارب كان في طريقه إلى سواحل محافظة الحديدة.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القارب ضبط مساء أمس (الإثنين) بعد عملية رصد دقيقة، مبينة أن ثلاثة بحارة تابعين للحوثي كانوا على متنه.

مضبوطات كانت في طريقها للحوثي.

وأشارت ألوية العمالقة إلى أن القارب كان يحمل شحنة تصنيع طائرات مسيرة يستخدمها الحوثي في حربه، وتضمن معدات متنوعة لتصنيع الطائرات المسيرة والزوارق الانتحارية، وجهاز حفر هيدروليكي، وسيرفرات، ورقائق إلكترونية لتشغيل المسيرات، وأجهزة تتبع (GPS) لتوجيه الطائرات نحو أهدافها بدقة، إضافة إلى محركات زوارق انتحارية ومعدات تصنيعها.

آلية للتصنيع.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي بهذه النجاحات الأمنية، مشدداً على مضاعفة الجهود في مكافحة التهريب وتضييق الخناق على الحوثي ومنع أعمال التهريب التي تمارسها هي ومن على شاكلتها من الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد والمنطقة.

أجهزة لتصنيع المسيرات والزواق المفخخة

وكانت القوات اليمنية ضبطت قارباً على سواحل محافظة لحج غرب عدن يحمل شحنة جديدة من المعدات العسكرية وأجهزة الطائرات المسيرة، كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي. ونجحت الحملة الأمنية في ضبط القارب قبالة سواحل منطقة رأس العارة بمحافظة لحج وعلى متنه 3 من عناصر التهريب، وكان يحمل معدات عسكرية متقدمة بينها مكونات طائرات مسيرة وأجهزة مراقبة وتجسس ورقائق إلكترونية عالية التقنية.

جانب من المضبوطات في القارب

جانب من المعدات المضبوطة