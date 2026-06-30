يُعد التحوّل الرقمي في القطاع الصحي أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستفيدين من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية.



وقد شهد القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة تطوّراً كبيراً في مجال الصحة الرقمية، شمل تطبيق السجلات الطبية الإلكترونية، وخدمات الطب الاتصالي، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الصحية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية.



يساعد التحوّل الرقمي على تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال سرعة تبادل المعلومات الطبية، وتقليل الأخطاء، ودعم اتخاذ القرار السريري المبني على البيانات، مما ينعكس إيجاباً على سلامة المرضى وكفاءة الخدمات المقدّمة. كما يسهم في تعزيز التكامل بين المنشآت الصحية، وتوفير خدمات صحية أكثر مرونة واستدامة، خاصة في المناطق البعيدة، من خلال الاستشارات الطبية عن بُعد.



وتسعى المملكة إلى بناء نظام صحي ذكي يعتمد على الابتكار والتحوّل الرقمي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد الصحية. كما تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال التقنيات الصحية.



ويُمثّل التحوّل الرقمي خطوة استراتيجية نحو تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، إذ يساهم في رفع جودة الحياة وزيادة متوسط العمر المتوقع، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومع استمرار الاستثمار في التقنيات الحديثة والابتكار، سيواصل القطاع الصحي السعودي تحقيق إنجازات نوعية تعزّز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

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