يقف الشرق الأوسط اليوم عند مفترق طرق تاريخي، تتجاذبه احتمالات الحرب من جهة، وآمال السلام من جهة أخرى، فمنذ عقود لم تعرف المنطقة استقرارًا طويل الأمد، إذ سرعان ما تتحوّل محاولات التهدئة إلى موجات جديدة من التوتر، لتعود الأزمات إلى الواجهة، ومع التطورات الأخيرة وعودة المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، يتجدّد السؤال القديم: هل يستطيع الشرق الأوسط أن ينتقل من مرحلة الصراع إلى مرحلة الاستقرار، أم أن الحروب ستظل العنوان الأكثر حضورًا في المشهد الإقليمي؟.

لا تقتصر آثار الحروب على ساحات القتال، بل تمتد إلى الاقتصاد والتعليم والصحة والاستثمار وفرص العمل وجودة الحياة، وكلما اندلعت أزمة جديدة تراجعت خطط التنمية وارتفعت مستويات القلق وتأثرت حركة التجارة وتحولت الأولويات إلى محاولة إدارة الأزمات بدلًا من صناعة المستقبل، ورغم ذلك فقد أظهرت السنوات الأخيرة تحوّلًا مهمًا في توجهات عدد من دول المنطقة، فقد أصبح الاستثمار في الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات العالمية، أهدافًا إستراتيجية تتطلب بيئة آمنة ومستقرة، وهذا التحوّل يعكس إدراكًا متزايدًا بأن المستقبل لا يُبنى بالصراعات، وإنما بالتنمية والابتكار والتعاون الاقتصادي.

غير أن طريق السلام لا يزال مليئًا بالعقبات؛ فالشرق الأوسط يحمل إرثًا طويلًا من الخلافات السياسية والأمنية، كما أن تشابك المصالح الإقليمية والدولية يجعل أي أزمة محلية قابلة للتحوّل إلى أزمة أوسع، ولهذا فإن أي تصعيد عسكري لا يبقى محصورًا داخل حدود دولة واحدة، بل تمتد آثاره إلى المنطقة بأسرها -وربما إلى الاقتصاد العالمي- خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الممرات البحرية أو أسواق الطاقة.

من المؤكد أن السلام لا يعني غياب الخلافات، بل يعني وجود آليات قادرة على إدارتها دون اللجوء إلى السلاح، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الشرق الأوسط اليوم، فقد تتباين الدول فيما يتعلق بالرؤى والمصالح، لكن نجاحها في معالجة هذه الخلافات بالحوار يمنع تحوّلها إلى نزاعات مفتوحة تستنزف الجميع، وقد أثبتت العديد من التجارب أن الحرب مهما حققت من مكاسب عسكرية مؤقتة، لا تستطيع وحدها أن تفرض استقرارًا دائمًا، فبعد كل جولة من القتال غالباً ما تعود الأطراف إلى طاولة التفاوض (ولكن بعد العديد من الخسائر البشرية والاقتصادية والسياسية التي كان يمكن تجنّبها)، ولهذا فإن الحكمة تقتضي أن تكون الدبلوماسية هي الخيار الأول، لا الأخير.

كما أن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية كبيرة في دعم الاستقرار الإقليمي، فالمنطقة تمثل أهمية إستراتيجية للعالم، سواء من حيث الطاقة أو التجارة أو الموقع الجغرافي، ومن ثم فإن أي اضطراب فيها ينعكس على الاقتصاد العالمي، ويؤثر في سلاسل الإمداد، ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، لذلك فإن دعم جهود الوساطة وتشجيع الحلول السياسية ليس مصلحة إقليمية فحسب، بل مصلحة دولية أيضًا.

ومن اللافت أن شعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيًا بأهمية الاستقرار، فالأجيال الجديدة تتطلع إلى فرص العمل والتعليم وسيادة التكنولوجيا وريادة الأعمال، أكثر من تطلعها إلى الصراعات، وهي تدرك أن المنافسة في عالم اليوم تقوم على الاقتصاد والمعرفة والابتكار، لا على استمرار النزاعات التي تستنزف الموارد وتؤخر التنمية، وقد أثبتت نماذج تنموية ناجحة أن الاستقرار يمثل الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية، فحين تتوافر بيئة آمنة، تنمو الاستثمارات وتتوسع المشاريع الكبرى وتزداد فرص العمل، ويصبح المستقبل أكثر وضوحًا وثقة، ولهذا فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار لم يعد مجرد هدف سياسي، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية.

غير أن السلام الحقيقي يحتاج إلى بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، واحترام مبادئ القانون الدولي، كما يحتاج إلى خطاب إعلامي مسؤول يبتعد عن التحريض، ويعزز ثقافة الحوار والتفاهم، وها هو الشرق الأوسط يقف اليوم أمام مسارين مختلفين تمامًا؛ مسار يقود إلى استمرار دوامة الحروب وما تحمله من خسائر، وآخر يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقوم على التنمية والتعاون والشراكات الاقتصادية.

ويبقى الأمل قائمًا في أن تكون المرحلة المقبلة بداية لترسيخ ثقافة السلام، فالمنطقة تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، وإذا توافرت لها بيئة مستقرة، فإنها ستكون قادرة على أن تتحوّل إلى مركز عالمي للتنمية والاستثمار والابتكار، وبين الحرب والسلام يبقى السلام هو الخيار الذي يصنع المستقبل، بينما لا تترك الحروب سوى الخسائر التي تحتاج سنوات طويلة لتعويضها.