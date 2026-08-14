الاهتمام بالتميّز في الأرقام وما تعكسه من تفرد وسبق، له ما يبرره. غير أنه عندما يصبح الرقم مطلبًا وهاجسًا يسعى المرء إلى تحقيق السبق فيه، فعندئذ يكون هناك خلل يوجب التوقف عنده. لأن تحول الوسيلة (الرقم) إلى غاية، يعد أحد أمراض العصر الحديث. نعم، الرقم الأول قد يعني الفوز في مضمار سباق الخيل أو السيارات، وقد يعني باكورة الإنتاج.

الأرقام تتنوع من ناحية الدلالة، فهناك الرقم الأول والرقم الأكبر والرقم الأطول، وكل رقم يُشار إليه كسبق أو ضخامة أو تمييز في عالم الأرقام، لا يكشف أبعاد الصورة.

الرقم تجريدٌ لا يعكس الكنه: الرقم الأول في السباق لا يخبرك بجهد المتسابق، والرقم الأكبر في المبيعات لا يخبرك بجودة المنتج، والرقم الأطول في المبنى لا يخبرك بمتانته. إنه «قشر» المعنى، وليس لبّه.

الهوس بالسبق يُفسد الغاية: عندما يصبح الرقم هاجسًا، يتحول العمل إلى مجرد «منافسة رقمية»، فيُضخم الإنجاز ظاهريًا على حساب الجوهر، وقد يُلجأ إلى الالتفاف أو التضخيم أو حتى التزوير للفوز بالرقم. الأرقام وحدها صورة باهتة: هي كالخريطة، مفيدة للملاحة، لكنها ليست الأرض نفسها. التميّز الحقيقي يُقاس بآثارٍ نوعية لا تدخل في الإحصاء: الأثر الأخلاقي، الإتقان، السعادة، الاستدامة.

الخلل يظهر حين ننسى أن الأرقام أداة للوصف، وليست هدفًا للوجود. فالإنجاز الحقيقي قد يكون في الرقم «الثاني» إذا كان أكثر إتقانًا، أو في الرقم «الصغير» إذا كان أكثر بركة ونفعًا. إن موازين التقييم الحقيقية لا تُختزل في أرقام، بل في القيمة المضافة التي لا تُحصى. الرقم نافذة، لكن المشهد كله لا يُرى إلا بالوعي.

عندما يُقاس أداء الموظف بالأرقام، أو مقدار ما ورده من مبيعات أو رسوم أو تحصيل، دون الاهتمام بالقيمة المضافة التي هي جوهر العملية الحسابية، تُختزل كفاءة الموظف في أرقام (مبيعات، تحصيل، مكالمات)، عندها يتحول الإنسان إلى آلة إحصائية، ويُهمش فيها الإبداع، وحسن التعامل، والقدرة على حل المشكلات، التي لا تُحصى في لوحة القيادة الرقمية.

التركيز على الأرقام قد يؤدي إلى تنمية السلوكيات السلبية، فالموظف قد يضغط على العميل لشراء ما لا يحتاج، أو يتجنب الحالات المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلاً (لأنها تخفض معدله)، أو يُعطي وعودًا لا يفي بها لمجرد إغلاق الصفقة. الهوس أو التركيز على الأرقام قد يتسبب في إغفال «القيمة المضافة» مثل بناء الثقة مع العميل على المدى البعيد، وتقديم استشارة صادقة وإن خسرت صفقة اليوم، أو التعامل مع شكوى قد تحوّل عميلًا غاضبًا إلى سفير للمؤسسة.

الأرقام أداة عادلة ظاهريًا، لكنها جائرة حقيقيًا عندما تُستخدم وحدها. والقيمة المضافة هي «روح» العمل، وهي التي تبقى بعد أن تتلاشى الأرقام في دفاتر الحسابات، لأن الأرقام مؤشرٌ أولي لا نهائي.

«أزمة القياس» في العصر الرقمي، حيث صار المقياس الكمي هو «المقدس» الجديد، والمؤسسات تقف عنده بإجلال. والواقع يظهر أنه كلما زاد اعتمادنا على الأرقام في تقييم الأداء، قلت قدرتنا على رؤية الأداء الحقيقي. وهذا ليس نقصًا في الأدوات، بل خلل في الفلسفة الإدارية نفسها.

الأرقام تُنتِج واقعًا جديدًا، لا تعكسه فقط. فحين يُقاس الموظف بالمكالمات، سيصبح حديثه سريعًا سطحيًا، وحين يُقاس بالمبيعات، سيصبح بيعيًا لا استشاريًا. الأرقام تشكّل السلوك، وليست مجرد مرآة له. التقييم الرقمي يُكافئ «السرعة» ويعاقب «العمق». الموظف الذي يقضي ساعة في حل مشكلة معقدة لعملٍ واحد، سيُعتبر «أقل إنتاجية» من زميله الذي أنهى عشر مكالمات بسيطة. وهنا الرقم يظلم الجودة. القيمة المضافة الحقيقية هي ما يُسمى في الفكر الإداري «العمل غير المرئي»، والتي تتمثل في بناء الثقة، ونقل المعرفة، وتحسين العمليات الداخلية، والتعامل مع العملاء بحكمة. كل ذلك لا يُحصى، لكن تُبنى عليه المؤسسات.

الأرقام ليست فقط أداة قياس، بل هي لغة سلطة. من يتحكم بالأرقام يتحكم بالسرد، ومن يتحكم بالسرد يتحكم بالقرارات. لذلك، مقاومة هوس الأرقام ليست مجرد تحسين إداري، بل استعادة للإنسانية في زمن الآلة. لأن مشكلة الأرقام ليست في الأرقام ذاتها، بل في عقولٍ اختزلت الإنسان إلى رقم، ومؤسساتٍ نسيت أن خلف كل رقم قصة، وخلف كل عملية حسابية إنسانًا يحتاج إلى من يراه، لا من يحصيه.