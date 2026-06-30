زار سفير خادم الحرمين الشريفين، فهد بن عبدالرحمن الدوسري، وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري، بمكتبه، في الوزارة، وبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والصناعي، لا سيما في ضوء القرار السعودي الأخير السماح بدخول المنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية إلى المملكة.



وأكد الوزير عيسى الخوري أن «هذا القرار يشكل محطة مفصلية للصناعة اللبنانية، لما يحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام تعزيز الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج».



من جهته، وصف السفير السعودي جودة الصناعات اللبنانية بـ«الممتازة»، وأن الصناعيين اللبنانيين تواقون للعودة للبناء على الثقة المتجددة بهم في المملكة.