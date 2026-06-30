توقعت مصادر مطلعة إجراء مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني بوجود الوسطاء، غداً (الأربعاء)، في الدوحة.



وأفادت مصادر قناتي «العربية» و«الحدث»، بأن الوفدين يلتقيان رئيس الوزراء القطري والوسطاء الباكستانيين اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة القطرية، مؤكدة أن «لا محادثات مباشرة بينهما اليوم في قطر».



وأضافت أن مفاوضات الغد بين إيران وأمريكا ستركز على مضيق هرمز والاستقرار العام. ورجحت المصادر أن تحصل طهران في نهاية الأسبوع على 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة وفق اتفاق تبادل السجناء الذي عقد في 2023.



من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الثلاثاء، إن عملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة جارية. وأضاف في مؤتمر صحفي أن إيران تجري محادثات في الدوحة مع الوسيط القطري بشأن الأصول المجمدة التي تخص إيران.



ولفت إلى أنه من المحتمل أن تجرى لقاءات في الدوحة، غداً (الأربعاء)، مع الجانب القطري لبحث تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.



وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران، لافتاً إلى أن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة سيتم التوافق عليه بين الطرفين.



ونوَّه إلى أنه تم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.



وأضاف أن الدوحة تنسق مع سلطنة عُمان بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى استخدام خط اتصال مباشر لاحتواء التوترات وضمان العبور الآمن للسفن خلال الأيام الماضية.



وأكد متحدث الخارجية القطرية أن المبعوثين الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان الوسطاء، مؤكداً أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران.