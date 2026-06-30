بعد مرور 25 عاماً على النجاح الكبير لفيلم Legally Blonde، أعادت النجمة ريس ويذرسبون إحياء روح شخصية «إيل وودز» من خلال سلسلة من الإطلالات الوردية التي رافقت الحملة الترويجية للمسلسل الجديد المستوحى من الشخصية في سنواتها المبكرة، والذي تقوم ببطولته ليكسي مينيتري، فيما تتولى ويذرسبون إنتاجه التنفيذي.

واعتمدت ويذرسبون، خلال إطلالاتها، على أزياء حملت إشارات واضحة إلى الشخصية الشهيرة، من بينها بدلة وردية مستوحاة من تصاميم شانيل الكلاسيكية، إلى جانب إطلالة ساتان باللون الوردي استحضرت الأناقة الأنثوية التي اشتهرت بها «إيل وودز»، مؤكدة أن اللون الوردي لا يزال جزءاً أساسياً من هويتها البصرية.

وتأتي هذه الإطلالات في إطار موجة متزايدة تعتمد على استلهام شخصيات السينما والأعمال الكلاسيكية في عالم الموضة، إذ تتحول الأزياء إلى وسيلة لإحياء الذكريات وربط الجمهور بأعمال تركت بصمة في الثقافة الشعبية، مع إعادة تقديمها بروح عصرية تناسب الجيل الجديد.