سموكي هيفاء وهبي يعود إلى الواجهة.. صيحة جمالية تستعيد بريقها في 2026

هيفاء وهبي لا تزال واحدة من أبرز النجمات اللواتي ارتبط اسمهن بمكياج العيون السموكي، ويبدو أن هذا الأسلوب عاد بقوة هذا العام بعد سنوات من هيمنة المكياج الطبيعي والهادئ. فقد بدأت منصات التواصل تمتلئ بدروس مكياج مستوحاة من إطلالاتها الكلاسيكية، مع إعادة تقديم السموكي بأسلوب أكثر نعومة وعصرية.

ويعتمد «سموكي هيفاء» على تدرجات الأسود والبني أو الرمادي مع دمج الظلال بإتقان، وإبراز خط الرموش بكحل داكن ورموش كثيفة، إلى جانب بشرة مخملية وشفاه بلون نيود أو وردي هادئ، للحفاظ على تركيز الإطلالة على العينين. ويؤكد خبراء التجميل أن النسخة الجديدة من السموكي أصبحت أقل حدة وأكثر قابلية للاستخدام في المناسبات والسهرات على حد سواء.

كما ساهم انتشار مقاطع «Haifa-inspired makeup» على منصات التواصل في إعادة إحياء هذا الأسلوب، إذ يحظى بإقبال واسع من صناع المحتوى ومحبي المكياج العربي، الذين يعتبرونه من أكثر الإطلالات الكلاسيكية التي لا تفقد جاذبيتها مهما تغيرت الصيحات.

