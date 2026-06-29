أثار تدهور الحالة الصحية للفنان ومدير التصوير المصري طارق التلمساني تعاطفاً واسعاً، بعدما فقد بصره بالكامل خلال الأشهر الماضية، فيما يخضع حالياً للرعاية الطبية داخل منزله في القاهرة، وسط متابعة مستمرة من أسرته والأطباء.

نفي شائعة السفر

وكشف مصدر مقرب من أسرة التلمساني، في تصريحات صحفية محلية، أن الفنان يتلقى العلاج داخل منزله، نافياً ما تردد مؤخراً بشأن سفره إلى خارج مصر لاستكمال رحلة العلاج.

وأوضح أن التلمساني يقيم وسط أفراد أسرته، ويحظى بمتابعة من متخصصين لمساعدته على التكيف مع فقدان البصر وتوفير احتياجاته اليومية.

مضاعفات السكري

وأشار المصدر إلى أن فقدان التلمساني بصره جاء نتيجة مضاعفات صحية تراكمت على مدار سنوات، في مقدمتها الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تراجع تدريجي في كفاءة الإبصار.

محاولات لم تنجح

وأضاف أن الفنان خضع خلال الفترة الماضية لفحوصات دقيقة وبرامج علاجية متخصصة في محاولة للحفاظ على قدرته على الرؤية، إلا أن حالته استمرت في التدهور حتى فقد بصره بالكامل.

غياب طويل

ويبتعد طارق التلمساني عن التمثيل منذ أكثر من 11 عاماً، إذ كانت آخر مشاركاته كممثل في فيلم «سعيكم مشكور يا برو»، فيما حمل مسلسل «جبل الحلال» عام 2014 آخر أعماله مديراً للتصوير.

مسيرة مميزة

ويُعد طارق التلمساني من أبرز مديري التصوير في مصر، إذ جمع بين التمثيل وإدارة التصوير، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً، تاركاً بصمة فنية بارزة في السينما والدراما المصرية.