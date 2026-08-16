يعيش الفنان السعودي عبدالمحسن النمر حالة من النشاط الفني اللافت، مع استعداده للظهور في 4 أعمال درامية هي «حبتين»، و«بيت هدام»، و«ليل خرمس»، إلى جانب مسلسل «آخر ساعة»، الذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، ليقدم من خلالها شخصيات وتجارب متنوعة.

ويترقب النمر عرض مسلسل «حبتين»، الذي يقوده المخرج الفوز طنجور، ومن تأليف أحمد ندا، بمشاركة عدد من نجوم الدراما الخليجية، فيما يدخل موسم رمضان القادم بمسلسل «بيت هدام» مع المخرج سعيد الماروق، في عمل مأخوذ عن رواية «كل الأشياء» الصادرة عام 2017 للكاتبة بثينة العيسى.

ويستعد النمر أيضاً لمسلسل «ليل خرمس»، المكون من 10 حلقات، ويجمعه بالفنانة هدى حسين، ومن تأليف محمد شمس، وإخراج معتز حسام.

ويأتي مسلسل «آخر ساعة» ضمن أجواء الأكشن والدراما البوليسية، بمشاركة عدد من نجوم الدراما السعودية، بعد أن أنهى النمر تصوير مشاهده خلال الفترة الماضية.

ويتنقل الفنان السعودي بين هذه الأعمال بأجواء وشخصيات مختلفة، مسجلاً حضوراً مكثفاً على خريطة الدراما خلال الفترة القادمة.