كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي انخفاض استخدام المياه الجوفية غير المتجددة في المملكة من نحو 21 مليار متر مكعب عام 2016 إلى 11 مليار متر مكعب في 2025، بالتزامن مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة من 9 ملايين إلى 16 مليون متر مكعب يومياً، واستقطاب استثمارات تجاوزت 60 مليار ريال، وذلك خلال افتتاح النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي في جدة.



وأوضح الفضلي أن قطاع المياه شهد خلال العقد الأخير برنامجاً إصلاحياً شمل الحوكمة والتنظيم والتمويل والتشغيل، لمواجهة تحديات ندرة الموارد المائية المتجددة، والاعتماد على المياه الجوفية، والزيادة المتسارعة في الطلب على المياه، إلى جانب ارتفاع تكاليف المشروعات.



وأشار إلى أن نتائج البرنامج شملت وصول خدمات مياه الشرب إلى جميع السكان، وزيادة السعة التخزينية الإستراتيجية إلى 125%، مع استمرار التوسع في شبكات التوزيع وتحسين موثوقية الخدمة.



وأضاف أن القطاع أصبح أكثر جاذبية للاستثمار عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص على امتداد سلسلة الإمداد، ما أسهم في جذب استثمارات تجاوزت 60 مليار ريال، وخفض تكاليف إنتاج المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.



وأكد أن منظومة المياه حافظت على استمرارية الخدمات رغم المتغيرات الجيوسياسية وتقلبات سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، بفضل تنوع مصادر الإنتاج وشبكات النقل والسعات التخزينية.



وأشار إلى أن المملكة تواصل دعم المبادرات الدولية في قطاع المياه، وتستعد لاستضافة المنتدى العالمي الـ11 للمياه في الرياض عام 2027، فيما يستهدف أسبوع المياه السعودي تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات ودعم الابتكار في القطاع.