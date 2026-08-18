كشفت بيانات التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2025 أن استثمارات الصندوق في محفظة المشاريع السعودية الكبرى ارتفعت من 211 مليار ريال بنهاية عام 2024 تمثل 6% من إجمالي الأصول المدارة إلى 227 مليار ريال تمثل 7% من إجمالي الأصول المدارة بنهاية 2025. وبذلك ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 7.6%. وتشمل المشاريع الخمسة الكبرى: نيوم، الدرعية، البحر الأحمر الدولية، القدية، ومجموعة روشن.

قطاعات جديدة



وتصدرت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بمبلغ 1.1 تريليون ريال، تمثل 33% من إجمالي الأصول المدارة للصندوق، متراجعة من 1.23 تريليون ريال (36%) عام 2024.



وتشهد المملكة مرحلة تحول واسع تقودها خمسة مشاريع كبرى صُممت لتطوير قطاعات جديدة، واستقطاب الاستثمار الدولي، ووضع معايير عالمية في الاستدامة. حيث تعمل هذه المشاريع البارزة، وهي نيوم ومجموعة روشن والقدية والبحر الأحمر الدولية والدرعية على تحويل بنية الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور المملكة عالميًا في السياحة والثقافة والاستدامة والتنمية الحضرية.

كيانات استثمارية



ويترجم صندوق الاستثمارات العامة هذا التوجه من خلال تأسيس كيانات استثمارية مملوكة بالكامل تموّل تطوير هذه المشاريع وتدعم تنفيذها، مع استقطاب مستثمرين دوليين وشركات عالمية رائدة للمشاركة في نموها. وتتيح هذه المشاريع للصندوق استحداث نشاط اقتصادي جديد، وبناء مراكز أعمال وصناعة عالمية المستوى، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الساحة الدولية.



وتغطي المشاريع الكبرى مجالات التطوير الحضري الحديث والسياحة البيئية، والوجهات الثقافية والترفيهية الكبرى، بما يدعم نشوء قطاعات جديدة ومجتمعات مستدامة وفرص متنامية لرواد الأعمال. كما يربط تنفيذ هذه المشاريع بين الابتكار والتنويع الاقتصادي، ويضيف مساهمة عملية إلى تطور الاقتصاد ومسار التنمية في المملكة.