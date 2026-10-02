ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤاً أكبر من المتوقع في سوق العمل خلال سبتمبر، مما قلص توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما ظل المعدن النفيس متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4223.49 دولاراً للأوقية، لكنه ظل منخفضاً بنحو 1.5% منذ بداية الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4254.10 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 62.07 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1% إلى 1740.53 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.2% إلى 1197.47 دولاراً للأوقية، مع اتجاه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.