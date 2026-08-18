هبط عائد سندات الحكومة الصينية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته في 13 شهراً، بعدما دفع ضعف النمو الاقتصادي في البلاد المستثمرين نحو الديون السيادية.



وخلال تعاملات اليوم، هبط عائد السندات لأجل عشر سنوات بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.67%، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو 2025.



تباطؤ النمو



وأوضح المسؤول لدى بنك "بي إن بي باريبا" في الصين وي لي، أن تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يدعم ارتفاع أسعار السندات.



وقال حسبما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز": "ضعف الإقبال على القروض وانخفاض الفائدة على الودائع، يدفعان الطلب على الدين السيادي الصيني".

تداولات الأسهم



وعلى صعيد تداولات الأسهم، أنهى مؤشر «شنغهاي المركب» التعاملات مرتفعاً 1.4% عند 3982.65 نقطة، وهو أعلى مستوى في 5 أسابيع، بينما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 1.6% وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» 1.3%، وأضاف مؤشر التكنولوجيا 1.6%.



وكان قطاع التكنولوجيا المحرك الأساسي للسوق؛ إذ قفز مؤشر «ستار 50» الذي يضم شركات التكنولوجيا في شنغهاي 4.1%، وارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة 3.1%. كما صعد مؤشر أشباه الموصلات 5%، ومؤشر الذكاء الاصطناعي 3.3%.