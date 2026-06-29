لفتت النجمة ريهانا الأنظار خلال ظهورها في باريس بإطلالة سوداء بالكامل، ارتكزت على معطف جلدي طويل بتصميم انسيابي مع نظارة شمسية هندسية وإكسسوارات بسيطة، ما دفع متابعي الموضة إلى تشبيهها بشخصية «ترينيتي» في فيلم The Matrix.

وتزامن الظهور مع حضورها برفقة A$AP Rocky، الذي اختار أيضاً إطلالة أحادية اللون، ليشكلا ثنائياً لفت الأنظار بتنسيق متناغم يعكس عودة الأزياء الجلدية والقصات الطويلة إلى واجهة الموضة. وأشادت مجلات الموضة العالمية بقدرة ريهانا على إعادة تقديم الإطلالات الكلاسيكية بأسلوب معاصر يجمع بين الجرأة والأناقة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الإطلالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصفها كثيرون بأنها من أقوى إطلالات ريهانا هذا العام، بينما رأى آخرون أن أسلوبها المستوحى من عالم الخيال العلمي يؤكد استمرار هيمنة الأزياء الداكنة والجلدية على صيحات موسم 2026.