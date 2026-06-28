بينيلوبي كروز تخطف الأنظار بإطلالة سماوية من شانيل

لفتت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز الأنظار خلال العرض الأول لفيلم The Invite في لوس أنجلوس، بعدما تألقت بفستان راقٍ من دار شانيل باللون الأزرق السماوي، في واحدة من أبرز إطلالات السجادة الحمراء هذا الأسبوع.

وجاء التصميم بقصة منحوتة تبرز القوام، مع تنورة انسيابية متعددة الطبقات وتطريزات ترتر ناعمة أضفت بريقاً هادئاً على الإطلالة، فيما نسقت كروز الفستان مع أقراط ماسية متدلية وتسريحة شعر مرفوعة ومكياج بألوان وردية ناعمة، ليحافظ اللوك على طابعه الكلاسيكي والأنيق.



وتُعد كروز من أبرز سفيرات دار شانيل، ويؤكد ظهورها الأخير استمرار توجه السجادة الحمراء نحو الألوان الهادئة والقصات الراقية التي تعتمد على الحرفية في التنفيذ أكثر من المبالغة في التفاصيل، وهو ما جعل إطلالتها تحصد إشادة واسعة من نقاد الموضة ومتابعي الأزياء.

