في جدول توزيع مخصصات برنامج الاستقطاب نخبة لاعبي كرة القدم السعودي وفي معايير آلية توزيع الميزانية تظهر المفارقة كاملة: 28% لنسب المشاهدات التلفزيونية، مقابل 22% للحصة المتساوية، و22% للأداء الرياضي، و28% للأداء التجاري.



هنا يبدأ السؤال: كيف يريد الدوري السعودي أن يكون الخامس عالميًا في 2030، ثم يضع قرابة ثلث معيار المال على مشاهدة تُقاس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا في السوق العالمية التي تزاحمها أوروبا وآسيا وأمريكا؟



البنك الدولي يقول إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تتجه لنمو 2.8% في 2025، و3.3% في 2026، مع بقاء تحديات الصراع والهشاشة والنزوح وضعف خلق الوظائف. هذه منطقة مضطربة بما يكفي لتربك الاقتصاد، فكيف تُجعل ميزانًا ثابتًا لعدالة توزيع ملايين الاستقطاب؟



وفي أفريقيا، تبدو السخرية أكثر قسوة ؛ البنك الدولي يتحدث عن نحو 600 مليون إنسان في أفريقيا جنوب الصحراء بلا كهرباء، وتقرير تقدم الطاقة 2025 يذكر أن المنطقة تضم 85% من سكان العالم المحرومين من الكهرباء، وأن عددهم بلغ 565 مليونًا في 2023. أما بيانات البنك الدولي فتضع وصول الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء عند 53.3% فقط في 2023.



فأي منطق هذا؟ نادٍ يستثمر في نجومه، يبيع قمصانه، يوسّع علامته، يصنع محتوى عالميًا، ثم تأتي الآلية لتقول له: انتظر عودة التيار في سوق لا يملك نصفه كهرباء مستقرة. وحتى الترفيه الرقمي نفسه يعاني؛ مؤسسة التمويل الدولية تشير إلى أن تكاليف البيانات في أفريقيا بين الأعلى عالميًا، وأن الاتصال بالشبكات صعب خصوصًا في المناطق الريفية، بما يحد من استهلاك الترفيه والبث.



الدوري الخامس عالميًا يحتاج معيارًا عالميًا: قيمة العلامة، الرعايات، الانتشار الرقمي، المبيعات، الحضور، التأثير الإعلامي. أما ربط 28% من الاستقطاب بسوق تنتظر الكهرباء، فذلك يشبه رجلًا اشترى طائرة فاخرة، ثم طلب من الحارة أن تدفعها حتى المدرج.