في حادثة أعادت إلى الواجهة الجدل المتكرر حول حدود التدخل في الحياة الشخصية داخل الأماكن العامة، انتهى موقف عابر في متجر بمدينة أنطاليا التركية بإجراءات قانونية ضد رجل مسن، بعد تعليقه على ملابس شابة كانت توثق لحظة تسوقها لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال وجودها برفقة صديقة لها داخل أحد المتاجر، كانت الشابة التركية «زينب أوموربيك» تقوم بتصوير مقاطع قصيرة أثناء التسوق، قبل أن يفاجئها رجل مسن بطرح أسئلة متكررة حول ملابسها، متسائلًا عمّا إذا كانت تشعر بالحر في فصل الصيف، وما إذا كانت ترتاد البحر وهي بملابس مشابهة.

ورغم طبيعة الأسئلة غير المريحة، تعاملت الشابة بهدوء وابتسامة مع الموقف، وردّت على استفساراته باقتضاب دون تصعيد، قبل أن تغادر المكان لاحقًا وتتوجه إلى الشرطة لتقديم بلاغ رسمي، حيث تمكنت السلطات من تحديد هوية الرجل وإيقافه.

وبحسب وسائل إعلام تركية، يواجه الرجل تهمة «التحريض على الكراهية والعداء وإهانة الرأي العام»، فيما قررت المحكمة المختصة فرض حظر سفر عليه وإخضاعه للإقامة الجبرية لحين استكمال الإجراءات القضائية.

من جانبها، نشرت أوموربيك مقطع الفيديو الذي وثّق الواقعة أثناء تسوقها في محافظة أنطاليا جنوب تركيا، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن دعمهم لها ومساندتهم في مواجهة ما اعتبروه تدخلًا غير مبرر في حياتها الشخصية.