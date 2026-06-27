كانت تعد الأيام والساعات لارتداء الفستان الأبيض، وتحلم بلحظة زفافها التي لا يفصلها عنها سوى أيام قليلة، لكن القدر كان يكتب نهاية أخرى صادمة وحزينة. وفي غضون ثوانٍ معدودة، تحوّلت «زغاريد الفرح» في قرية «البنوان» إلى صراخ وعويل، بعد السقوط المروع لـ«عروس المحلة».

استيقظت محافظة الغربية المصرية على فاجعة هزت القلوب، بطلتها طبيبة شابة في مقتبل العمر وبداية مسيرتها المهنية، لقيت مصرعها إثر سقوطها بشكل مفاجئ من أعلى سطح منزل أسرتها.

كيف تحوّل «الفرح» إلى مأتم؟

الطبيبة الشابة خريجة جامعة طنطا، كانت تعيش أسعد أيام حياتها وسط عائلتها بمدينة المحلة، تضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات زفافها.

لكن في غفلة من الزمن، وأثناء تواجدها أعلى سطح منزل الأسرة، اختل توازنها لتسقط جثة هامدة في الحال، متحوّلة إلى ذكرى مؤلمة قبل أن تكتمل فرحتها، تاركةً وراءها صدمة ألجمت ألسنة عائلتها وجيرانها.

وبمجرد انتشار الخبر، تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء رقمي. تداول الآلاف من رواد السوشيال ميديا صور الطبيبة الراحلة، وسط حالة من الذهول والحزن العميق على «عريسها» وعائلتها التي كانت تستعد لاستقبال المهنئين، لتستقبل بدلاً منهم المعزين.

وبكلمات مؤثرة غصّت الصفحات بدعوات الرحمة للعروس الراحلة، وتصدر لقب «عروس الجنة» تعليقات المتابعين الذين فجعهم قسوة المشهد وتوقيت الرحيل.

وفور تلقي البلاغ، فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً في محيط الحادثة، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل جثمان «العروس» إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

والتحريات الأولية رجّحت أن يكون السقوط ناتجاً عن اختلال مفاجئ في التوازن، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة، وكلّفت إدارة البحث الجنائي بإجراء تحريات دقيقة للوقوف على كافة الملابسات والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، قبل التصريح بدفن الجثمان.