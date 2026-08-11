نجحت فرق طبية روسية في إجراء أول عملية جراحية من نوعها في العالم بقاعدة الجمجمة لمريض يبلغ من العمر 101 عام، في مستشفى تابع لجامعة سامارا الطبية الحكومية.

وأفادت رئيسة قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى أوليسيا نابريجنيفا -في بيان- أن العملية أُجريت للمريض بسبب معاناته من التهاب الجيوب الوتدية، مشيرةً إلى أنه بقي تحت المراقبة الطبية في المستشفى لمدة أسبوع، قبل السماح له بالمغادرة بعد تحسن حالته الصحية.

وأوضحت أن قرار إجراء الجراحة جاء نظراً إلى خطورة الحالة الصحية للمريض، مبينةً أن المستشفى يجري مثل هذه العمليات، إلا أنها المرة الأولى التي تُجرى فيها لمريض بهذا العمر.

وأظهرت هذه الحالة إمكانية إعادة النظر في القيود العمرية المرتبطة ببعض التدخلات الجراحية، في ظل توافر التقنيات الحديثة ووجود مؤشرات طبية واضحة تدعم فرص نجاح العملية.