لم يكن تأهل الفراعنة في كأس العالم 2026 مجرد صباح كروي مليء بحبس الأنفاس، بل تحوّل في لحظات إلى ساحة للكوميديا والسخرية على السوشيال ميديا، وكانت بطلة اللقطة الأبرز هذه المرة هي النجمة نيللي كريم.

بعيداً عن التحليل التكتيكي، اصطادت نيللي كريم اللقطة الأكثر استفزازاً وكوميديا في مباراة مصر وإيران، لتحوّلها إلى «تريند» ساخر اجتاح موقع فيسبوك في دقائق معدودة.

فرحة لم تكتمل.. كواليس لقطة «النظارة»

شهدت المباراة لحظة عصيبة على المصريين حين تمكّن أحد لاعبي المنتخب الإيراني من هز الشباك المصرية، وفي غمرة احتفاله، قرر اللاعب الاستعراض بارتداء «نظارة شمسية» أمام الكاميرات، لكن فرحة اللاعب الإيراني تبخرت في ثوانٍ معدودة، إذ تدخلت راية التسلل (والـ VAR) لإلغاء الهدف، ليتحوّل المشهد الاستعراضي إلى نكتة سخرت منها الجماهير المصرية.

ولم تفوّت نيللي كريم هذه اللحظة، لتقرر ممازحة ملايين المشجعين عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك». واستعانت النجمة بصورة «ميم» أيقونية لزميلها النجم باسم سمرة من مسلسلهما الشهير «ذات» (بشخصية عبدالمجيد)، وهو يرتدي نظارة شمسية بأسلوب شعبي ساخر.

وأرفقت نيللي الصورة بتعليق مضحك لخص الموقف قائلة: «اللاعب اللي جاب فينا جون واحتفل بالنضارة وبعدها الجون اتلغى». وحصد المنشور تفاعلاً جنونياً، إذ تناقله رواد السوشيال ميديا كالنار في الهشيم، ليثبت نجوم الفن المصري أنهم حاضرون بقوة في مدرجات «التريند» دعماً لمنتخب بلادهم بخفة الدم المعتادة.

وجاءت هذه الأجواء الاحتفالية الساخرة بعد أن أطلق حكم موقعة ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية صافرة النهاية، معلناً انتهاء الملحمة الكروية بتعادل المنتخب المصري مع نظيره الإيراني (1-1) في الجولة الثالثة والأخيرة. وكان هذا التعادل المثير كافياً ليحسم الفراعنة بطاقة العبور التاريخية إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، لتبدأ الجماهير في طي صفحة المجموعات والاستعداد لموقعة «كسر العظام» القادمة.