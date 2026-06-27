تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك قبل مباراته أمام إيران صباح اليوم (السبت) في ختام دور المجموعات.

نتائج المجموعة الثامنة

جاء تأهل الفراعنة عقب تعادل المنتخب السعودي مع منتخب الرأس الأخضر دون أهداف، وفوز إسبانيا على أوروغواي بهدف نظيف، فجر اليوم، ليضمن المنتخب المصري الصعود ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث على الأقل.

صعود تاريخي

ولم يسبق لمنتخب مصر تجاوز دور المجموعات في مشاركاته السابقة بكأس العالم، بينما كان أول انتصار في تاريخه بالبطولة على حساب منتخب نيوزيلندا 3-1 في الجولة الماضية.

فرصة لتأكيد الصدارة

وفي حال الفوز على إيران، سيضمن المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة، إذ يعتلي قمة الترتيب برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من إيران وبلجيكا، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

نظام التأهل إلى دور الـ32

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.