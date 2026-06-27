أنت تقف في طابور المطار، تسلم حقيبتك لموظف شركة الطيران بابتسامة، وتركب طائرتك لتبدأ إجازة الأحلام. لكن عند الوصول تتحول الرحلة إلى كابوس، فضباط الشرطة بانتظارك، والتهمة الموجهة لك هي: تهريب كميات ضخمة من المخدرات!

هذا ليس سيناريو لفيلم أكشن هوليوودي، بل هو فخ حقيقي ومرعب يُعرف باسم حيلة «تبديل بطاقات الحقائب» (Bag Tag Switching)، والذي حول حياة عشرات المسافرين الأبرياء إلى جحيم خلف قضبان التحقيق.

كيف تقع في الفخ دون أن تدري؟

مع الزحام الكبيرفي المطارات خلال موسم الصيف، كشفت تحقيقات أمنية ثغرة مرعبة تستغلها شبكات التهريب بالتعاون مع «موظفين فاسدين» في أقسام مناولة الأمتعة.

الخطة بسيطة ومخيفة، إذ يقوم الموظف المتواطئ بنزع «بطاقة التعريف» (التي تحمل اسمك وبياناتك) من حقيبتك، ويقوم بتثبيتها على حقيبة أخرى ملغمة بالممنوعات والمخدرات. والنتيجة هنا هي عبور الحقيبة المشبوهة باسمك أنت، وإذا تم كشفها في مطار الوصول، سيصبح اسمك هو المطلوب الأول للعدالة!

ولإثبات خطورة الموقف، فجّر تحقيق لشبكة «CTV W5» الكندية مفاجأة صادمة، إذ تعرّض 17 مسافراً على الأقل خلال عام واحد للاحتجاز والسجن في دول صارمة مثل فرنسا، وألمانيا، والفلبين، والمغرب، بسبب هذه الحيلة.

ومن القصص الصادمة، ما جرى لـ«نيكول» وهي مسعفة كندية، تم إنزالها من طائرتها قبل الإقلاع لتجد الشرطة تحيط بها. والتهمة هي أن حقيبتين تحملان بطاقة أمتعتها تم العثور بداخلهما على 20 كيلوغراماً من «الميثامفيتامين». وبعد ساعات من الرعب والتحقيق، تبين أن عصابة في مطار «تورونتو» قامت بنقل بطاقتها إلى حقائب المخدرات.

5 خطوات تنقذ مستقبلك

خبراء أمن الطيران يؤكدون أن بضع دقائق من الحذر قد تنقذك من حبل المشنقة أو السجن المؤبد في الدول التي تطبق عقوبات صارمة. وإليك «روشتة النجاة» التي يجب أن تفعلها قبل كل رحلة:

وثّق كل شيء: قم بتصوير حقيبتك من جميع الجهات، ولا تنسَ التقاط صورة لشاشة الميزان وهي تظهر وزن الحقيبة الدقيق وقت التسليم.

صوّر «الباركود»: فور أن يضع الموظف بطاقة الأمتعة (Bag Tag) على حقيبتك، التقط لها صورة واضحة تظهر اسمك ورقم الرحلة والباركود.

سلاح التتبع الذكي: ضع جهاز تتبع مثل (AirTag) داخل حقيبتك. هذا الجهاز الصغير أنقذ العديد من المسافرين، إذ أثبت للشرطة أن حقائبهم الأصلية كانت في مكان مختلف تماماً عن الحقيبة المضبوطة.

تمييز الحقيبة: استخدم حقائب ذات ألوان مميزة أو أضف إليها علامة مميزة جداً (شريط ملون أو ملصق ضخم) يصعب على المهربين مطابقتها مع حقائبهم السوداء المعتادة.

الاحتفاظ بالدليل: إياك والتخلص من «إيصال شحن الأمتعة» الصغير الذي يُلصق على تذكرة السفر أو جواز السفر حتى تتسلم حقيبتك بيدك وتتأكد من محتوياتها.

وبما أن السفر متعة، فلا تدع ثغرة أمنية تدمر حياتك. وشارك هذا التحذير مع كل شخص تعرفه يستعد للسفر هذا الصيف.