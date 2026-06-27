خطفت الإعلامية المصرية مها الصغير الأنظار بظهورها الأول مرتدية الحجاب خلال احتفال عائلي بعيد ميلادها، في إطلالة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت اسمها إلى صدارة المشهد بعد أشهر من الجدل.

ظهور لافت

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع مصورة لمها الصغير بالحجاب، وسط تفاعل واسع من المتابعين، الذين تمنوا لها حياة أكثر هدوءاً واستقراراً، في حين اعتبر آخرون أن الإطلالة الجديدة تعكس مرحلة مختلفة في حياتها، دون أن تصدر عنها أي تصريحات بشأنها.

حذف الصور القديمة

وجاء ظهور مها الصغير بعد أسابيع من حذف معظم صورها ومقاطع الفيديو القديمة من حسابها على «إنستغرام»، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات واسعة بين متابعيها، وفتحت باب التكهنات حول التغييرات التي تشهدها حياتها الشخصية خلال الفترة الأخيرة.

عام من الأزمات

وتصدر اسم مها الصغير عناوين الأخبار خلال العام الماضي، بعدما أعلنت انفصالها رسمياً عن الفنان أحمد السقا في مايو 2025، منهية زواجاً استمر 26 عاماً أثمر عن 3 أبناء، في خبر حظي باهتمام كبير داخل الأوساط الفنية والإعلامية.

جدل قضائي

ولم تتوقف الأزمات عند الانفصال، إذ عادت الإعلامية المصرية إلى دائرة الجدل بعد اتهامها بانتهاك حقوق ملكية فنانين تشكيليين أجانب، إثر نسب أعمال فنية إليها، وهو ما دفع أصحاب تلك الأعمال إلى اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقهم، وأثار نقاشاً واسعاً عبر منصات التواصل.

ترقب للتوضيح

ويأتي ظهور مها الصغير بالحجاب، بالتزامن مع حذف صورها السابقة، ليجدد اهتمام الجمهور بتحركاتها، وسط ترقب لصدور أي توضيح منها بشأن هذه الخطوة، التي اعتبرها كثيرون أحدث فصول عام حافل بالتحولات في حياتها الشخصية والإعلامية.