في لحظات قليلة، تحولت ليلة هادئة إلى مأساة أنهت حياة أسرة بأكملها، بعدما ضربت صاعقة رعدية منزلهم، لتخلف صدمة واسعة بين سكان المنطقة وتثير تساؤلات حول أسباب الحادثة.

لقيت أسرة يمنية مكونة من خمسة أفراد مصرعها إثر صاعقة رعدية استهدفت منزلها في بلدة «زارة» التابعة لمديرية فرع العدين، غربي محافظة إب وسط اليمن، في حادثة مأساوية هزّت الأهالي.

وبحسب مصادر محلية، كان الأب وزوجته وأطفالهما الثلاثة مجتمعين داخل إحدى غرف المنزل لحظة وقوع الصاعقة، ما أدى إلى وفاتهم جميعًا في الحال.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سكان المنطقة طالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، مشيرين إلى احتمال تأثر مسار الصاعقة بوجود برج اتصالات تابع لشركة محلية بالقرب من المنزل، في ظل غياب وسائل الحماية اللازمة، وهو ما لم تؤكده السلطات رسميًا حتى الآن.