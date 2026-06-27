بعد أشهر من الجدل والانتقادات، يُسدل الستار على واحد من أكثر مراكز احتجاز المهاجرين إثارة للجدل في الولايات المتحدة، فالموقع الذي اشتهر بإحاطته بالمستنقعات والتماسيح، والذي صُمم ليجعل الهروب شبه مستحيل، أصبح اليوم خاليًا تمامًا من المحتجزين.

وأعلنت ولاية فلوريدا إغلاق مركز احتجاز المهاجرين المعروف باسم «أليغيتور ألكاتراز»، المقام وسط مستنقعات إيفرجليدز، وذلك بعد انتهاء المهمة التي أُنشئ من أجلها، وفقًا لما أكده حاكم الولاية رون ديسانتيس.

وأوضح ديسانتيس أن المركز لم يعد يضم أي محتجزين، مشيرًا إلى أنه ساهم خلال فترة تشغيله في احتجاز وترحيل أشخاص وصفهم بـ«الخطرين»، مؤكدًا أن المنشأة كانت منذ البداية حلاً مؤقتًا وليست مركزًا دائمًا.

وكان اختيار موقع المركز داخل مستنقعات إيفرجليدز قد أثار اهتمامًا واسعًا، إذ بررت السلطات الأمريكية القرار بأن الطبيعة المحيطة، المعروفة بانتشار التماسيح، تشكل حاجزًا طبيعيًا يصعّب أي محاولة للهروب.

واستُخدم المركز لإيواء آلاف المهاجرين بانتظار استكمال إجراءات ترحيلهم، فيما افتتحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منتصف عام 2025.

ويحمل اسم «أليغيتور ألكاتراز»، دلالة مستوحاة من سجن «ألكاتراز» الشهير قبالة سواحل سان فرانسيسكو، الذي ارتبط تاريخيًا بإجراءات أمنية مشددة وسمعة جعلت الهروب منه شبه مستحيل.