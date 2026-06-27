في بعض الأحيان، تكون الرغبة في تناول قطعة آيس كريم أقوى من التفكير في الطريقة الآمنة للحصول عليها، لكن يبدو أن هذا الرجل دفع ثمن استعجاله بطريقة لم يكن يتوقعها، بعدما تحولت لحظة بسيطة إلى حادثة أثارت دهشة كل من شاهده.

أُصيب رجل في ولاية أوتار براديش الهندية بجروح إثر سقوطه من شرفة منزله أثناء محاولته شراء قطعة آيس كريم من بائع متجول كان يمر أسفل المبنى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان الرجل يقف في شرفة الطابق الأول عندما لمح بائع الآيس كريم، فقرر مناداته وشراء قطعة دون أن ينزل إلى الشارع. وخلال محاولة البائع تسليمه الآيس كريم، انحنى الرجل بشكل كبير من حافة الشرفة لالتقاطها، قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضًا أمام أنظار المارة.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة السقوط، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة، فيما سارع أفراد من أسرته وعدد من الجيران إلى إسعافه قبل نقله إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة أن الرجل يتلقى العلاج وحالته الصحية مستقرة، مشيرة إلى أن الحادثة لا تحمل أي شبهة جنائية، وإنما وقعت نتيجة فقدان التوازن.

وهكذا، تحولت محاولة سريعة للحصول على آيس كريم إلى موقف كاد أن ينتهي بكارثة، في تذكير بأن السلامة يجب أن تسبق أي رغبة، مهما كانت بسيطة.