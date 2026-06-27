أوقفت مشاجرة بالأيدي بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة أعمال البرلمان الجورجي، (الجمعة)، خلال الجلسة التي شهدت كلمة رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه السنوية، في تصعيد جديد يعكس حدة الانقسام السياسي في البلاد.

مشادة تتحول إلى عراك داخل القاعة

اندلع الاشتباك عقب كلمة ألقاها النائب جورجي شاراشيدزه، المنتمي إلى حزب «من أجل جورجيا» المعارض، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق جورجي جاخاريا، قبل أن تتطور المشادات الكلامية سريعاً إلى اشتباك بالأيدي بين نواب الحزب الحاكم «الحلم الجورجي» وأعضاء من المعارضة، ما اضطر رئاسة البرلمان إلى تعليق الجلسة.

اتهامات للحكومة بالتراجع الديمقراطي

وشهدت الجلسة انتقادات حادة من نواب المعارضة لرئيس الوزراء، اتهموه خلالها بالتراجع عن المسار الديمقراطي، وإبعاد جورجيا عن طريقها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل القاعة.

لا معلومات عن إصابات أو إجراءات

ولم تعلن السلطات البرلمانية على الفور عن وقوع إصابات أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق النواب المشاركين في الاشتباك، فيما أظهرت صور ومقاطع متداولة في وسائل الإعلام الجورجية لحظات العراك داخل قاعة البرلمان، قبل تعليق أعمال الجلسة.