أعرب مدرب منتخب كوت ديفوار إيميرس فاي عن غضبه من تصريحات أسطورة كرة القدم الألمانية باستيان شفاينشتايغر، التي وصف فيها كرة القدم الأفريقية بأنها «غير منضبطة وخارجة عن الأساليب التقليدية».

وحجز منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا متصدر الترتيب.

فاي يستغرب تصريحات شفاينشتايغر

وقال فاي عقب فوز كوت ديفوار على كوراساو 2-0 الليلة الماضية: «عندما تعرف كرة القدم بالطريقة التي يعرفها هو، فمن الغريب أن يتحدث بهذه الطريقة، وهو ما يمكن أن نسميه حديثاً عنصرياً إذا أردنا تسمية الأشياء بمسمياتها، لكن هذا هو الواقع، نحن نعيش اليوم في عالم يتمتع فيه الجميع بحرية التعبير عن آرائهم».

تأكيد على تطور الكرة الأفريقية

وأضاف: «لا يمكنني تغيير وجهة نظره، لا يمكنني تغيير طريقة حديثه، لكن كل ما يمكنني فعله هو أن أظهر على أرض الملعب أن كرة القدم الأفريقية لا تقتصر على القوة البدنية فحسب، نحن نتمتع بمهارات فنية عالية إضافة لخطط ممتازة أيضاً».

إعجاب سابق بأسلوب شفاينشتايغر

وأوضح مدرب كوت ديفوار أنه كان من المعجبين بأسلوب لعب شفاينشتايغر عندما كان في ذروة تألقه مع بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، لدرجة أن أحد أصدقائه أطلق على فاي لقب «باستيان».

محاولة إثارة ضجة إعلامية

وختم: «كل ما أتمناه هو أن يكون هذا مجرد تصريح أخرق لا يعكس بالضبط ما يدور في ذهنه، لكن، كما تعلمون، هكذا هي الحياة وهكذا هي كرة القدم اليوم، في الوقت الحالي، هناك الكثير من المحللين، والكثير من اللاعبين السابقين الذين يسعون أيضاً إلى إثارة الضجة، وشفاينشتايغر كان نجماً عالمياً لكنه أصبح منسياً بعض الشيء، لذا فهو يحاول إثارة ضجة، على أي حال سنمضي قدماً وسنحاول تجاهل ذلك».