أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم (السبت)، تعاقده مع النجم الإسباني فيران توريس قادماً من صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد حتى 2031

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسرّ نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن ضمّ فيران توريس، وقّع المهاجم الإسباني الفائز بكأس العالم 2026 عقداً مع النادي حتى عام 2031، وسيرتدي القميص رقم 9».

قيمة الصفقة

ولم يكشف باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا آخر موسمين، قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أن كلفته 50 مليون يورو لصالح برشلونة.

أرقام توريس

وخاض توريس 49 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 21 هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ55 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

صاحب هدف تتويج إسبانيا

يُذكر أن توريس قاد منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما أحرز هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين الشهر الماضي.