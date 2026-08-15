يستهدف نادي ريال مدريد التخلص من الثنائي فيرلاند ميندي وراؤول أسينسيو قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل خروجهما من حسابات المدرب الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن سجل إصابات ميندي شجّع ريال مدريد على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حين يُعد أسينسيو أيضاً خارج حسابات مورينيو، في ظل وفرة الخيارات الدفاعية.

لا عروض للثنائي

وأضافت أن ريال مدريد لم يتلق عروضاً حتى الآن لضم ميندي أو أسينسيو، لكن إدارة النادي الإسباني تأمل في التخلص من الثنائي في ظل سعيها إلى تقليص عدد لاعبي الفريق.

6 لاعبين يغادرون الريال

ورحل 6 لاعبين عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم داني كارفاخال، ودافيد ألابا، وداني سيبايوس، وفران غارسيا، وغونزالو غارسيا، إضافة إلى إعارة فرانكو ماستانتونو إلى فيورنتينا.