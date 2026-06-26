رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بإعلان سلطنة عُمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، إتاحة استخدام ممر بحري مؤقت للسفن؛ بما يسهم في إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق، ويعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي وقانون البحار.

وأشاد بهذه المبادرة التي تجسد النهج الحكيم الذي تنتهجه سلطنة عُمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وترسيخ مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأعرب عن رفض وإدانة مجلس التعاون بأشد العبارات للادعاءات الصادرة عن إيران، وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز عقب الإعلان عن هذه المبادرة، مؤكدًا أن الخطوة العُمانية تسهم في إجلاء البحارة العالقين، وتعزيز سلاسل الإمداد للاقتصادين الإقليمي والعالمي، وتعكس دعم دول مجلس التعاون للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وترسيخ الأمن والاستقرار، وخفض التوترات في المنطقة.