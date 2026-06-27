أكد منتخب فرنسا تفوقه في المجموعة التاسعة من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على النرويج بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب جيليت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.



وفرض المنتخب الفرنسي سيطرته منذ البداية، حيث تألق عثمان ديمبيلي بتسجيل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 7 و20 و32، لينهي «الديوك» الشوط الأول متقدمين بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد للنرويج سجله ثيلو أزجارد في الدقيقة 21.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني أضاف ديزيري دوي الهدف الرابع لفرنسا، ليختتم مهرجان الأهداف ويؤكد التفوق الفرنسي في مواجهة حسمت صدارة المجموعة.



وبهذا الانتصار، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما حصد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، متربعاً على قمة المجموعة التاسعة. في المقابل، تأهل منتخب النرويج إلى دور الـ32 في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في أول جولتين على السنغال والعراق.