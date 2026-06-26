لم يتخيل رجل هندي أن رغبته البسيطة في تذوق قطعة مثلجات باردة قد تتحول في جزء من الثانية إلى كابوس مرعب يسلب الأنفاس، ليوثق بدم بارد سقوطاً حراً من علو كاد أن ينهي حياته تماماً، في واقعة هزت ولاية «أوتار براديش» الهندية واجتاحت منصات التواصل كالنار في الهشيم بعد أن رصدتها كاميرات المراقبة بدقة.

القصة بدأت بكسل وتصرف عفوي، فالرجل كان يستمتع بوقته في شرفة منزله بالطابق الأول، عندما لمح بائع الآيسكريم المتجول يمر في الأزقة أسفل المبنى، وبدلاً من أن يتكبد عناء النزول على الدرج إلى الشارع، فكر في حيلة ذكية واختصار للوقت، فنادى على البائع طالباً منه قذف قطعة الآيسكريم أو رفعها إليه مباشرة وهو واقف في مكانه بالأعلى.

لكن الكسل قاد إلى لحظة جنون، حيث انحنى الرجل بجسده بشكل مبالغ فيه وتجاوز نقطة التوازن الآمنة فوق حافة الشرفة محاولاً بيأس التقاط الآيسكريم، لتفلت الجاذبية منه في لمحة عين، ويجد نفسه طائراً في الهواء قبل أن يرتطم بالأرض بسقوط عنيف ومروع أمام أعين المارة المذهولين، وسط صراخ وذعر الجيران وأفراد عائلته الذين هرعوا لإنقاذه من وسط الدماء والصدمة.

الرجل نُقل على وجه السرعة بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، ولحسن حظه كتب له عمر جديد، وأعلنت السلطات الطبية والمحلية أن حالته مستقرة الآن وإصاباته البالغة لا تشكل خطراً على حياته، بينما سارعت الشرطة لإغلاق الملف مؤكدة عدم وجود أي شبهة جنائية وأن الأمر مجرد حادثة عرضية ناجمة عن الإهمال وفقدان الاتزان، لتبقى اللقطات متداولةً كتحذير صارخ وصاعق لكل من يستهين بالمرتفعات من أجل رغبة عابرة.