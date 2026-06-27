وضع «فيفا» المنتخب السعودي أمام معادلة حاسمة في ختام منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم 2026، حين أكد أن طريق الأخضر إلى التأهل يمر عبر الفوز على الرأس الأخضر في هيوستن، مع انتظار نتيجة المباراة المتزامنة بين الأوروغواي وإسبانيا.



وقال «فيفا» في تقريره العربي الخاص بيوم الحسم في المجموعات السابعة والثامنة والتاسعة إن السعودية تملك فرصة العبور، شريطة أن تحقق الانتصار في مواجهتها الأخيرة، وأن تنتهي مباراة الأوروغواي وإسبانيا بنتيجة تمنع الأوروغواي من الوصول إلى النقطة الخامسة.



ويعني هذا السيناريو أن فوز المنتخب السعودي يرفعه إلى 4 نقاط، بينما يبقى مصيره مرتبطًا بما يحدث في المباراة الأخرى. فإذا تعادلت الأوروغواي مع إسبانيا يصل منتخب الأوروغواي إلى 3 نقاط فقط، ويتقدم الأخضر عليه. وإذا خسرت الأوروغواي تتوقف عند نقطتين، ويفتح الفوز السعودي باب التأهل بوضوح.



وتحوّلت مواجهة السعودية والرأس الأخضر إلى مباراة مصير كامل، لأن المنتخبين يدخلان الجولة الأخيرة بحثًا عن فرصة البقاء في البطولة. الرأس الأخضر يملك نقطتين قبل اللقاء، والسعودية تملك نقطة واحدة، ما يجعل الفوز الخيار الوحيد للأخضر من أجل قلب جدول المجموعة في اللحظة الأخيرة.



ولا تقف الحسابات عند ملعب هيوستن وحده، فالعين السعودية ستكون أيضًا على مواجهة الأوروغواي وإسبانيا. المنتخب الإسباني يدخل اللقاء متصدرًا بأربع نقاط، بينما تحتاج الأوروغواي إلى الفوز حتى ترفع رصيدها إلى خمس نقاط وتحجز مقعدًا متقدمًا في المجموعة، وهو السيناريو الذي يغلق طريق الأخضر حتى مع فوزه.



وتكشف صياغة «فيفا» حجم التشابك في المجموعة الثامنة؛ فالسعودية تحتاج إلى إنجاز ما بيدها أولًا، ثم انتظار خدمة من إسبانيا، عبر الفوز أو التعادل أمام الأوروغواي. وبين هيوستن والملعب الآخر تتوزع حسابات التأهل على هدف سعودي، وصافرة إسبانية، وتعثر أوروغوياني منتظر.



وتمنح هذه المعادلة المباراة طابعًا دراميًا؛ الأخضر يدخلها تحت ضغط الفوز، وجماهيره تتابع النتيجتين في وقت واحد، وكل هدف في إحدى المباراتين قد يغيّر ترتيب المجموعة بالكامل.



هكذا لخّص «فيفا» المشهد: السعودية أمام فرصة مشروطة، تبدأ من هيوستن، ولا تكتمل إلا إذا توقفت الأوروغواي أمام إسبانيا.