في حادثة نادرة هزّت قلب العاصمة الصينية، ارتطمت طائرة خفيفة بواجهة برج CITIC Tower -أحد أعلى ناطحات السحاب في العالم- ما تسبَّب في حالة استنفار واسعة داخل المنطقة المالية المركزية في بكين.

شهود عيان أكدوا لوكالات عالمية، بينها (رويترز)، أنهم سمعوا دوي الارتطام بوضوح، واصفينه بأنه أعلى من صوت الألعاب النارية، قبل أن يشاهدوا تصاعد حالة الطوارئ حول البرج.

وذكرت صحيفة South China Morning Post أن الحادث وقع في منطقة المال والأعمال الأكثر ازدحامًا في العاصمة، فيما أكد مراسل شبكة CNN من الموقع إخلاء البرج بالكامل وانتشار سيارات الإطفاء والشرطة والإسعاف في محيطه.

وبحسب المعلومات الأولية، تضررت واجهة البرج في موقع الاصطدام، لكن دون تسجيل أضرار هيكلية خطيرة. وتشير التقارير إلى أن الطائرة من طراز Sunward SA60L Aurora، وهي طائرة خفيفة صينية الصنع مملوكة لشركة Shuangyue General Aviation Beijing.

ويُعد برج CITIC، المعروف باسم تشاينا زون، أحد أبرز معالم بكين الحديثة، بارتفاع يبلغ 528 مترًا و108 طوابق منذ افتتاحه عام 2018. وحتى الآن، لم تصدر أي تقارير رسمية عن وقوع إصابات، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.