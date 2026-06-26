يستعد النادي الأهلي لدخول مرحلة جديدة في مسيرة الفريق عقب استقرار مسؤولي النادي على إنهاء العلاقة التعاقدية مع النجم الجزائري رياض محرز وخروج الايفواري فرانك كيسيه، ما يعني أن الأهلي سيخسر عنصرين من أهم عناصر نجاحاته في السنوات الأخيرة.



ويستهدف الأهلاويون تعويضهما بلاعبين شابين من أندية الصفوة في أوروبا، حيث تدرس الإدارة الرياضية في النادي مع المدرب ماتياس يايسله عدة خيارات لتعويضهما.



وكان النادي الأهلي قد ضم الثنائي رياض محرز وفرانك كيسيه في صيف 2023 قادمين من مانشستر سيتي وبرشلونة، وساهم الثنائي بشكل مباشر في تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين على التوالي.