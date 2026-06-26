تسلّمت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026م، عن مبادرتَي «بنك البيانات الوطني»، ومنصة «استشراف» الرقميتين، التي تُعد أرفع الجوائز الأممية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، وتُمنح للمبادرات المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع العام وتعزيز أثره التنموي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل أقيم أمس ضمن أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في العاصمة الجورجية تبليسي، بحضور وزير العدل الجورجي باتا ساليا، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونخوا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا محمد خصر الشمري.

وجاء فوز المملكة في عام الذكاء الاصطناعي 2026 بعد منافسة دولية واسعة شهدتها الدورة الحالية للجائزة، التي استقبلت أكثر من 700 مشاركة من 62 دولة، قبل أن تختار الأمم المتحدة 12 مبادرة فقط للفوز على مستوى العالم، من بينها «بنك البيانات الوطني»، ومنصة «استشراف» المطوّرتان من «سدايا».