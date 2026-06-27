كشف متهم باغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، المهندس وسام قايد، عن الجهة التي تقف وراء الجريمة.



وعرضت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن اليوم (السبت) تسجيلاً مرئياً تضمن اعترافات أحد المشاركين في الجريمة، ويدعى عمر ناصر صالح، قال فيها إن الحوثيين يقفون وراء الجريمة.



وأوضح أنه يعمل سائق حافلة، وتلقى اتصالاً هاتفياً من المتهمين عبده محمد ناجي وصالح وديع حداد لنقلهما من محافظة الضالع إلى عدن، بهدف التمويه وتجنب نقاط التفتيش.



وأضاف أنه أسكنهما في منزل شقيقته، حيث أبلغاه بعزمهما تنفيذ جريمة، ثم استأجر لهما منزلاً، فيما اقتصرت مهمته على رصد تحركات الضحية.



وأشار إلى أن ابن شقيقته شارك في عملية الرصد، وأبلغ المنفذين بتحركات الضحية، مؤكداً أنه لم يشارك في تنفيذ الجريمة، وإنما اقتصر دوره على الرصد.



وأفاد بأنه كانت بحوزة المتهمين قطعتا سلاح، جرى إخفاؤهما في منزله عقب تنفيذ الجريمة، وأنه لم يتمكن من تهريبهما في اليوم نفسه بسبب التشديدات الأمنية.



وأضاف أنهم حاولوا تغيير مسار الهروب عبر محافظة أبين لتجنب النقاط الأمنية، لافتاً إلى أنه تلقى ألف ريال سعودي لإصلاح الحافلة وطُلب منه التوجه إلى صنعاء.



واستعرض التسجيل تحركات أفراد الخلية وعملية تنفيذ الجريمة، وتنقلاتهم، وأساليب التمويه التي استخدموها، إضافة إلى تفاصيل عملية القبض على المتهمين.



وأكدت إدارة أمن عدن أن القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة وضبط بقية المتورطين الفارين، تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.



وكان المهندس وسام قايد قد اختُطف في الثالث من مايو 2026 من أمام منزله في حي إنماء بمدينة عدن، قبل أن يُعثر عليه بعد ساعات مقتولاً داخل سيارته في منطقة الحسوة.